الداخلية: 59 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

قالت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 59 بلاغا ناتجا عن سقوط شظايا مرتبطة بعمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان الآثم إلى 758 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وقدم العميد بوصليب عرضا مرئيا يبرز جانبا من الجهود الميدانية التي تبذلها فرق التخلص من المتفجرات في التعامل مع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا أو الأجسام المجهولة داخل وخارج مناطق التهديد بما يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف الجهات المعنية.

وبين أنه في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية واليقظة تواصل أجهزة الدولة أداء مهامها بكفاءة عالية وعزيمة راسخة مدعومة بتنسيق مستمر واستعداد متكامل للتعامل مع مختلف المستجدات بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة الجميع.

وفي إطار تعزيز الأمن الوقائي قال العميد بوصليب إن وزارة الداخلية تذكر بقرب انتهاء المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات وذلك مع نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري مؤكدة أنه لن تتخذ أي إجراءات قانونية بحق من يبادر بالتسليم خلال هذه المهلة فيما سيتم تطبيق القانون بكل حزم فور انتهائها.

وأضاف أن الوزارة تثمن مبادرة كل من التزم وقام بتسليم ما بحوزته لما يعكسه ذلك من وعي مجتمعي مسؤول وحرص مشترك على تعزيز الأمن والاستقرار ودعم للجهود الوطنية في الحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع وعيا استثنائيا والتزاما كاملا بالتعليمات الصادرة لما لذلك من دور محوري في دعم الجهود الأمنية وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها بكفاءة مشددا على أن أمن الوطن مسؤولية مشتركة وأن التعاون الصادق والالتزام المسؤول يشكلان الركيزة الأساسية لعبور هذه المرحلة بثبات وثقة.

وسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.