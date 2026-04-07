الدفاع: رصد والتعامل مع 17 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي مؤكدة التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة من دون أن يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الثلاثاء خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 15 بلاغا خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

وقال إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة ويقظة في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.