الأمين العام لمجلس التعاون: التحديات المتصاعدة اختبار حقيقي لحماية المكتسبات واستدامة القطاعات الحيوية

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي خلال اجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء إن ما تشهده دولنا من تحديات متصاعدة لم يعد مجرد ظرف عابر بل يمثل اختبارا حقيقيا لقدرتنا على حماية مكتسباتنا وضمان استمرارية قطاعاتنا الحيوية بكفاءة وثبات.

جاء ذلك خلال كلمة للبديوي عبر تقنية الاتصال المرئي في الاجتماع الاستثنائي للجنة وزراء السياحة بدول مجلس التعاون برئاسة وزير السياحة في مملكة البحرين (رئيس الدورة الحالية) فاطمة الصيرفي وبمشاركة وزراء السياحة بدول المجلس.

وأوضح البديوي أن الاجتماع ينعقد في مرحلة دقيقة تستهدف فيه دول مجلس التعاون بعدوان إيراني غاشم ما يستدعي الانتقال من مستوى التنسيق التقليدي إلى مستوى أعلى من التكامل العملي والاستجابة الفاعلة مشيرا إلى أن قطاع السياحة يعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في دول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجعلت من القطاع السياحي أحد أسرع القطاعات نموا وأكثرها إسهاما في تنويع اقتصاداتها إلا أن التطورات الراهنة ألقت بظلالها على هذا القطاع الحيوي ما انعكس على حركة السفر واستقرار الأسواق المرتبطة به.

وشدد البديوي على أهمية تعزيز مستويات التنسيق والتكامل وتكثيف الجهود المشتركة بما يضمن استدامة نمو هذا القطاع والحفاظ على مكتسباته وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.

واستعرض خلال كلمته بعض الإحصائيات من المركز الإحصائي الخليجي لعام 2024 التي أظهرت أن دول المجلس استقبلت أكثر من 72 مليون سائح بإيرادات قاربت 120 مليار دولار متوقعا في ظل التصعيد العسكري في المنطقة تراجع أعداد السياح بما يتراوح بين 8 و19 مليون سائح مع خسائر محتملة في الإيرادات السياحية تتراوح بين 13 و32 مليار دولار. وأشار إلى أن التجارب أثبتت قدرة دول المجلس على تجاوز الأزمات والتحديات بكفاءة واقتدار مستندة إلى ما يجمعها من ترابط وثيق وتكامل فعال وهو ما أسهم في تعزيز القدرة على احتواء التحديات والحفاظ على استقرار دول المجلس واستمرارية القطاعات الحيوية بما يعكس قوة العمل الخليجي المشترك وفاعليته في مختلف الظروف.

وأكد أن الاجتماع يجسد الإدراك العميق لطبيعة التحديات الراهنة من خلال مناقشة الوضع الحالي واستشراف تأثيراته على القطاع السياحي والعمل على وضع أفضل السبل للتعامل معه على المدى القريب أو البعيد بما يضمن استعادة الزخم السياحي وتعزيز استدامته وتوحيد الرسائل الإعلامية وتبني مبادرات مشتركة تعيد الثقة للأسواق السياحية وتؤكد أن المنطقة لا تزال وجهة آمنة وجاذبة.