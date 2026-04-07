دولة الكويت تدين وتستنكر اقتحام وزير في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام وزير في حكومة الاحتلال الاسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم الثلاثاء رفض دولة الكويت القاطع لكافة الممارسات الاستفزازية التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس ومقدساتها مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.