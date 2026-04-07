سلطان عمان يستقبل وزير الخارجية الكويتي لبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة

السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد

بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك جاء لدى استقبال السلطان هيثم للشيخ جراح الصباح بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى سلطنة عمان الشقيقة بحضور وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ونقل الشيخ جراح الصباح خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى سلطان عمان وتمنيات سموهما له بتمام الصحة وموفور العافية وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.