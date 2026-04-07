الجامعة العربية تدين اقتحام وزير الأمن بالاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

جامعة الدول العربية

دانت جامعة الدول العربية بشدة اليوم الثلاثاء اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في استفزاز مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم وانتهاك لحرمة الأماكن المقدسة.

وشددت الجامعة في بيان على أن هذا السلوك يعكس نهجا لتكريس وضع غير قانوني في القدس المحتلة ومحاولة فرض أمر واقع بالقوة في تحد واضح لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد بطلان أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

وأكدت أن هذه الممارسات تتعارض مع أحكام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال باحترام وحماية الأماكن الدينية وضمان حرية العبادة كما تمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن لا سيما القرارات 252 و476 و2334 التي شددت جميعها على عدم شرعية أي تغييرات تطرأ على وضع القدس.

وحذرت من تداعيات استمرار هذه السياسات التي من شأنها تقويض الاستقرار وزيادة حدة التوتر في المنطقة مؤكدة أن المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك يعد تجاوزا لخط أحمر يمس بهوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لإيقاف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ومقدساته وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت في هذا السياق ان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.