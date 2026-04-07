سمو أمير البلاد يستقبل أسر شهداء الواجب من وزارتي الدفاع والداخلية وأسرة الشهيدة الطفلة الإيرانية

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وأسر شهداء الواجب المغفور لهم بإذن الله تعالى الرقيب وليد مجيد سليمان والرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر من منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي والمقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في إطار المهام الوطنية المنوطة بهم في التصدي والردع للإعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت.

كما استقبل سموه رعاه الله أسرة الشهيدة الطفلة من الجنسية الإيرانية إلنا عبدالله حسين التي استشهدت إثر تعرض منزل أسرتها للقصف خلال الاعتداءات الآثمة من قبل صواريخ العدوان الإيراني الغاشم على المواقع المدنية بدولة الكويت.

هذا وقد قدم سموه رعاه الله لهم خالص تعازيه وصادق مواساته مستذكرا ما بذله شهداء الواجب من بطولات وتضحيات وإسهامات وطنية خلال مسيرتهم وأدائهم واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص تجاه وطنهم العزيز راجيا سموه حفظه الله من المولى جل وعلا أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء وأن يتغمد الطفلة الشهيدة بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.