رئيس الحرس الوطني يشهد أداء عدد من الضباط القسم القانوني بعد تخرجهم في كلية أحمد بن محمد العسكرية بقطر

شهد رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح تأدية عدد من الضباط المتخرجين في كلية أحمد بن محمد العسكرية بدولة قطر الشقيقة دفعة (21) القسم القانوني إيذانا بانضمامهم إلى شرف الخدمة العسكرية بالحرس الوطني.

وقال الحرس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح هنأ الضباط بتخرجهم وانضمامهم إلى إخوانهم في الحرس الوطني ليباشروا العمل ويساهموا في مسيرة نجاحه متسلحين بتحصيلهم العلمي.

وأكد رئيس الحرس الوطني أن حصول هؤلاء الضباط على مراكز متقدمة يعكس تميزهم وتفوقهم مشيرا الى أن الحرس الوطني لا يدخر جهدا في تأهيل منتسبيه علميا بابتعاثهم إلى المؤسسات الأكاديمية العسكرية الراقية في الدول الشقيقة والصديقة داعيا الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه وسوء في ظل قيادتها الحكيمة.

يذكر أنه حضر أداء القسم القانوني وكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس وكبار القادة.