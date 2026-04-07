وكيل وزارة الدفاع يبحث مع سفير تركيا تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية

وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح يبحث مع سفير جمهورية تركيا الصديقة لدى دولة الكويت طوبا نور سونمز

بحث وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح مع سفير جمهورية تركيا الصديقة لدى دولة الكويت طوبا نور سونمز أوجه التعاون القائم بين البلدين الصديقين وسبل تطويره وتعزيزه لا سيما في المجالات الدفاعية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح للسفير سونمز يرافقها عدد من أعضاء السفارة.

وأكد وكيل وزارة الدفاع وفق البيان حرص دولة الكويت على ترسيخ شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية تركيا الصديقة مشيدا بمستوى التعاون القائم بين الجانبين.

وشدد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.