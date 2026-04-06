الدوري الإيطالي: نابولي يزيح ميلان عن الوصافة ويوفنتوس يقترب من كومو

مهاجم نابولي ماتيو بوليتانو يسجل هدف الفوز أمام ميلان

أزاح نابولي حامل اللقب ضيفه ميلان عن وصافة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بالفوز عليه 1-0 الإثنين في ختام المرحلة الحادية والثلاثين.

وبدا أن المواجهة على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” في طريقها للتعادل، قبل أن يقول البديل ماتيو بوليتانو كلمته بعد دقائق معدودة على دخوله، بتسجيله هدف الفوز لفريق المدرب أنتونيو كونتي في الدقيقة 79 بتسديدة بيسراه من زاوية ضيقة.

وبذلك، رفع نابولي رصيده إلى 65 نقطة وبات ثانيا بفارق نقطتين أمام ميلان و7 خلف إنتر المتصدر الفائز الأحد على روما 5-2.

وأوقف أودينيزي سلسلة الانتصارات المتتالية لضيفه كومو عند خمسة، عندما أرغمه على التعادل السلبي، ما منح يوفنتوس فرصة العودة بقوة إلى صراع المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ورفع كومو، مفاجأة الموسم بقيادة مدربه لاعب وسط منتخب اسبانيا وبرشلونة وأرسنال الإنكليزي سابقا سيسك فابريغاس، رصيده في المركز الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال إلى 58 نقطة، لكن الفارق مع ملاحقه الرئيس يوفنتوس تقلص إلى نقطة بفوز الأخير على ضيفه جنوى 2-0.

وتنتظر كومو قمة نارية الأحد المقبل أمام ضيفه إنتر المتصدر، علما أنه سيحل ضيفا على الأخير في 21 نيسان/أبريل الحالي في إياب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية بعدما تعادلا سلبا ذهابا.

وقال فابريغاس لمنصة “دازون” بعد المباراة “واجه الفريقان صعوبات في إيجاد المساحات. كانت مباراة تكتيكية جدا ولم يبادر أي طرف إلى أخذ زمام المبادرة”.

واستطرد “مع ذلك، سُنِحت لنا فرصتان كبيرتان للتسجيل وهذا أمر مهم. بشكل عام، لم يعجبني أداء الفريق من ناحية الاستحواذ على الكرة، إذ كان مستوى العديد من اللاعبين دون المطلوب اليوم”.

وتابع “يجب ألا ننسى أن روما ونابولي وأتالانتا وفيورنتينا خسرت جميعها هنا. كما أن بعض لاعبي الدوليين خاضوا رحلات طويلة خلال الأيام القليلة الماضية، وكمدرب عليّ أن أخذ ذلك في الاعتبار”.

ورأى أنه “في مثل هذه الظروف، من المهم ألا تخسر وألا تستقبل أهدافا، حتى وإن كنت أول من يعترف بأني كنت أتوقع أكثر”.

من جهته وبتعادله السابع للموسم، عزز أودينيزي موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

وصب تعثر كومو في صالح يوفنتوس الذي حقق فوزه السادس عشر للموسم على حساب ضيفه جنوى بالفوز عليه بهدفين سجلهما باكرا في الشوط الأول.

وضرب يوفنتوس منذ الدقيقة الرابعة برأسية البرازيلي بريمر، ثم أضاف الأميركي ويستون ماكيني الثاني في الدقيقة 17 بعد تبادله الكرة مع البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو.

واعتقد جمهور “أليانز ستاديوم” أن فريقه في طريقه لفوز كاسح، لكن رجال المدرب لوتشانو سباليتي فشلوا في الوصول مجددا إلى الشباك.

بل أن جنوى حصل على فرصة العودة، لكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 75 بعد خطأ من بريمر على الإسباني آرون مارتين، فنفذها بنفسه إلا أنه اصطدم بتألق الحارس ميكيلي دي غريغوريو الذي دخل في بداية الشوط الثاني لإصابة ماتيا بيرين.

كما استفاد أتالانتا من تعثر كومو للبقاء في صراع المشاركة في دوري الأبطال، المسابقة التي ودعها هذا الموسم من ثمن النهائي بهزيمة مذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-10 بمجموع المباراتين، بفوزه الكبير على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط بثلاثية نظيفة سجلها جورجو سكالفيني (29) والمونتينيغري نيكولا كرستوفيتش (59) والبديل جاكومو راسبادوري (73).

ورفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السابع، بفارق 5 نقاط عن كومو، لكن تنتظره مواجهتان شاقتان في المرحلتين المقبلين ضد منافسين رئيسيين هما يوفنتوس وروما الخامس والسادس تواليا.