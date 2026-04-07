سمو ولي العهد يستقبل أسر شهداء الواجب من وزارتي الدفاع والداخلية وأسرة الشهيدة الطفلة الإيرانية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وأسر شهداء الواجب المغفور لهم بإذن الله تعالى الرقيب وليد مجيد سليمان والرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن داخل ناصر من منتسبي القوة البحرية بالجيش الكويتي والمقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية بوزارة الداخلية والذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في إطار المهام الوطنية المنوطة بهم في التصدي والردع للاعتداء الإيراني الآثم على دولة الكويت.

كما استقبل سموه حفظه الله أسرة الشهيدة الطفلة من الجنسية الإيرانية إلنا عبدالله حسين التي استشهدت إثر تعرض منزل أسرتها للقصف خلال الاعتداءات الآثمة من قبل صواريخ العدوان الإيراني الغاشم على المواقع المدنية بدولة الكويت.

هذا وقد قدم سموه حفظه الله لأسر الشهداء خالص تعازيه ومواساته مستذكرا سموه ما قدمه الشهداء من اسهامات مخلصة وجهود مضنية من أجل خدمة وطننا الغالي والذين ضحوا بأرواحهم فداء لترابه وحفاظا على أمنه واستقراره مبتهلا سموه حفظه الله إلى الباري عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء ويتغمد الطفلة الشهيدة بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلون.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح.