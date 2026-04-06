قطر تدين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك

دانت دولة قطر اليوم الاثنين اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال وعدته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رفض دولة قطر القاطع محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها والتصدي بحزم للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ذكرت في وقت سابق أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير اقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب (المغاربة) بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.