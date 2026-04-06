رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير الخارجية الكويتي لبحث تطورات المنطقة نتيجة العدوان الإيراني الآثم

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الاثنين مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح آخر التطورات حول ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متزايد نتيجة للعدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها أن ذلك جاء خلال اسقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للشيخ جراح الصباح بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك بحضور نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايدآل نهيان.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

ووفق البيان نقل وزير الخارجية خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنيات سموهما له بتمام الصحة وموفور العافية وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.