وزير الخارجية المصري يؤكد ضرورة تغليب الحكمة ونزع فتيل التوتر بالمنطقة

وزير الخارجية والتعاون الدولي المصري الدكتور بدر عبد العاطي

أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين ضرورة تغليب الحكمة والعمل على نزع فتيل التوتر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة والحد من اجواء التصعيد.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن ذلك جاء في لقاء بين عبدالعاطي ورئيس البرلمان الإستوني لوري هوسار الذي يزور القاهرة حاليا لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وأضاف البيان أن عبدالعاطي استعرض خلال اللقاء المستجدات الإقليمية بما في ذلك الجهود الرامية لخفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة مع التأكيد على ضرورة النأي بها عن مزيد من التوتر.

وأوضح أن اللقاء تطرق الى القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ولبنان وليبيا إضافة إلى ملف الأمن المائي المصري وبحث التطورات التي تشهدها العلاقات المصرية – الإستونية خلال السنوات الأخيرة خاصة على الصعيدين التجاري والاستثماري.

وشدد عبدالعاطي بهذا الصدد على أهمية تكثيف التعاون البرلماني عبر تبادل الزيارات والخبرات التشريعية وتفعيل دور جمعيات الصداقة البرلمانية إلى جانب تعزيز الحوار الثقافي والتعليمي وبناء القدرات خصوصا في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية فضلا عن تنشيط التعاون السياحي.