الداخلية: 21 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين تعامل فرق التخلص من المتفجرات خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 بلاغا بسقوط شظايا على بعض المنازل وعدد من المركبات نتيجة عمليات الاعتراض الدفاعي ما أسفر عن بعض الإصابات دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت إن مجموع البلاغات المرتبطة بسقوط الشظايا ارتفع منذ بداية العدوان الآثم إلى 699 بلاغا.

وأشار إلى تشغيل صافرات الإنذار سبع مرات ليرتفع إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 178 مرة.

وقدم العميد بوصليب عرضا مرئيا بشأن جهود القوة الخاصة في التعامل مع البلاغات المتعلقة بسقوط الشظايا أو الأجسام داخل وخارج مناطق التهديد.

وفيما يتعلق بعمليات الاعتراض الدفاعي ليلة أمس أكد العميد بوصليب أن وزارة الداخلية باشرت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية التعامل مع جميع البلاغات الواردة بكفاءة بما يضمن سرعة الاستجابة وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال إنه “لوحظ قيام بعض المواطنين والمقيمين ليلة أمس بالتجمهر في مواقع سقوط الشظايا وعليه تدعو الوزارة إلى عدم التجمهر وعدم الاقتراب من المواقع المتضررة والشظايا أو الأجسام المجهولة لحين وصول فرق الطوارئ وفرق التخلص من المتفجرات”.

وبين العميد بوصليب أن هذه التحذيرات تأتي حفاظا على سلامتهم والحد من المخاطر المحتملة ولضمان تمكن فرق العمل من الوصول إلى مواقع الحوادث بأسرع وقت وأداء مهامها على أكمل وجه.

وذكر أنه “تم رصد بعض الأفراد والحسابات الذين قاموا بنشر شائعات غير صحيحة بشأن وجود حالات وفاة في حين تؤكد الوزارة أن الحالات المسجلة اقتصرت على بعض الإصابات فقط دون وقوع أي خسائر بشرية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

وشدد العميد بوصليب على أن (الداخلية) لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي الشائعات وكل من يقوم بنشر معلومات مغلوطة تمس أمن المجتمع وتثير القلق بين أفراده.

وبين أن وزارة الداخلية تجدد دعوتها للجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط والتحلي بالوعي وروح المسؤولية الوطنية.

وقال العميد بوصليب “الوزارة تؤكد التزامها باطلاع الرأي العام على المستجدات بشكل مستمر وبأعلى درجات الشفافية داعية الجميع إلى التحلي بالوعي وروح المسؤولية الوطنية بما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع”.

وأكد الثقة التامة بأن التحديات لن تزيدنا إلا صلابة وأن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها بحزم ومسؤولية سائلا الله تعالى أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا وأن يديم عليها الأمن والأمان ويجعلها دائما واحة عز واستقرار.