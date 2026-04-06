الدفاع: رصد والتعامل مع 14 صاروخا باليستيا وصاروخين جوالة و46 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية 14 صاروخا باليستيا وصاروخين جوالة و46 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الاثنين خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن ذلك أسفر عن سقوط شظايا في إحدى المناطق السكنية شمال البلاد ما تسبب في وقوع إصابات بشرية وباشرت الجهات المختصة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.

وبين أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية قامت بالتعامل مع 22 بلاغا فيما تعاملت فرق إطفاء الجيش مع ثلاثة بلاغات وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد أن منتسبي القوات المسلحة يواصلون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعزيمة وانضباط مستندين إلى جاهزية عالية وخبرة ميدانية بما يعزز أمن البلاد ويحفظ استقرارها.

وسأل الله تعالى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.