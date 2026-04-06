لجنة إسكان المرأة: توزيع 20 وحدة من المساكن المؤجرة أسبوعيا كل أربعاء على المواطنات المستحقات

قالت رئيسة لجنة المرأة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية الشيخة بيبي يوسف سعود الصباح إن اللجنة مستمرة في أداء دورها الوطني من خلال توزيع 20 وحدة سكنية من المساكن المؤجرة أسبوعيا كل يوم أربعاء على المواطنات المستحقات والمتوافقات مع شروط وضوابط الرعاية السكنية.

وأضافت الشيخة بيبي اليوسف في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن اللجنة حريصة على مواصلة إجراءات التوزيع رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد انطلاقا من المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه المرأة الكويتية وحرصا على ضمان حصولها على حقها في الرعاية السكنية وتوفير الاستقرار الأسري لها.

