“البلدي” يوافق على تعديل قراره الخاص بتخصيص موقع سباق السيارات والدراجات بمنطقة عريفجان

أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على طلب الديوان الأميري بتعديل قرار المجلس البلدي الخاص بتخصيص موقع سباق السيارات والدراجات بمنطقة عريفجان لإنشاء وإنجاز وصيانة واستغلال (مدينة الكويت لرياضة المحركات) استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (907).

واعتمد البلدي توصيات ورشة عمل لجنة شؤون البيئة التي أقيمت بعنوان (منظومة النقل العام في دولة الكويت – محطات انتظار ركاب الباصات) والتي أوصت بدراسة وتصميم وإشراف بلدية الكويت لمنظومة النقل العام في البلاد محطات انتظار ركاب الباصات من خلال التعاقد مع مكتب استشاري ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة.

كما أوصت بالتنسيق ومخاطبة بلدية الكويت لجميع وزارات الدولة المعنية لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق. وأوصت أيضا بالتنسيق ومخاطبة البلدية لكل الجهات المختصة لدراسة إنشاء (هيئة نقل عام) مختصة بشؤون النقل العام على مستوى الدولة وضمن إطار المخطط الهيكلي للدولة وتكون لها سلطة على جميع خدمات الركاب في دولة الكويت. ووافق المجلس على عدة طلبات لوزارة الأشغال العامة ومنها تخصيص مسار كيبلات في شرق الأحمدي وجنوب الصباحية وتخصيص مسار كيبلات بمنطقة علي صباح السالم وتخصيص مسار كيبلات بمنطقة عريفجان.

ووافق المجلس على بند إنشاء ملاجئ في المباني الاستثمارية والتجارية بمحافظات البلاد المختلفة وتضمين ذلك في لائحة المباني الاستثمارية والتجارية فيما رفض طلب تخصيص قطعة أرض لانشاء ممشى في منطقة الجهراء.