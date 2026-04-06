بلدية الكويت تطلق حملات تفتيش ميدانية للكشف على أعمال البناء والتشييد في جميع المحافظات

موظفين البلدية يسجلون انذارات للمخالفين

أعلنت بلدية الكويت اليوم الاثنين عن إطلاق حملات تفتيش ميدانية للكشف على أعمال البناء والتشييد في المحافظات الست لتطبيق لائحة البناء والتأكد من مدى الإلتزام باشتراطاتها وضوابطها في كافة الاستخدامات السكن الخاص والصناعي والتجاري والزراعي والاستثماري والحرفي.

وأكدت البلدية في بيان صحفي استمرار العمل الميداني للفرق الرقابية طوال الشهر الجاري بجهود كوادرنا الوطنية موضحة أن أول حملة قامت بها ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بمحافظة الاحمدي اليوم أسفرت عن تحرير 3 مخالفات وتوجيه 15 إنذارا للسكن الخاص لانظمة البناء واستغلال مساحة بمنطقة الرقة.

وأشارت إلى أن الفريق الرقابي المختص قام بالكشف الميداني على عدد من المناطق وأماكن المخالفات المرصودة واتخاذ الاجراءات اللازمة مشددة على أن الحملة الاولى ستتبعها عدت جولات ميدانية في جميع المحافظات حسب جدول زمني متضمنا مواعيد الحملات الميدانية الذي تم إعداده من قبل فريق ادارة العلاقات العامة بالتنسيق مع الادارات المعنية لتنفيذ هذه الحملات طوال الاسابيع المقبلة.