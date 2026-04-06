بيت التمويل الكويتي يتوج 754 فائزاً بـ 2.6 مليون دينار و10 كيلو ذهب

نهال المسلم وجاسم الضميد من بيت التمويل الكويتي مع ممثلي شركات التدقيق

أعلن بيت التمويل الكويتي عن استئناف سحوبات حسابي “الرابح” و”الحصاد”، وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات الرقابية والحصول على الموافقات المعتمدة من بنك الكويت المركزي، مع الحرص على الحفاظ على فرص العملاء بالفوز خلال فترة تأجيل السحوبات.

وخلال يومي 5 و6 أبريل 2026، أجرى البنك 97 سحباً مؤجلاً، توّج من خلالها 754 فائزاً بجوائز تجاوزت قيمتها 2.6 مليون دينار كويتي، إضافة إلى 10 كيلوغرامات من الذهب. وقد توزعت الجوائز على النحو التالي:

حساب “الرابح”: 55 سحباً، نتج عنها 424 فائزاً.

حساب “الحصاد”: 42 سحباً، أعلن خلالها 330 فائزاً.

وفي هذا السياق، أكدت نائب مدير عام المنتجات في بيت التمويل الكويتي، نهال المسلم، أن البنك استعان بجهات تدقيق مستقلة للإشراف على السحوبات، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة والشفافية، وبما يتوافق مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

وأكدت المسلم على أن استئناف السحوبات يمثل خطوة مهمة تعكس التزام بيت التمويل الكويتي بمكافأة عملائه وتشجيعهم على الاستفادة من منتجاته المتميزة، مشيرة إلى أن برنامجي “الرابح” و”الحصاد” يعدان من أبرز برامج السحوبات في الكويت، ويحظيان بإقبال واسع من العملاء.

وتقدمت المسلم بخالص التهنئة لجميع الفائزين في سحوبات ‘الرابح’ و’الحصاد’، مؤكدة حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقدير ثقتهم.

كما دعت العملاء الحاليين والجدد إلى فتح حسابات ‘الرابح’ و’الحصاد’ والاستفادة من الفرص المميزة التي توفرها، والتي تمنحهم إمكانية الفوز بجوائز قيّمة في السحوبات القادمة، إلى جانب المزايا المتنوعة التي يقدمها البنك عبر منتجاته وخدماته المصرفية والتي تلبي تطلعاتهم وتعزز تجربتهم المصرفية.