وكيل وزارة الداخلية يتفقد عددا من المخافر للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة

قام وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب الوهيب بجولة تفقدية شملت عددا من مخافر الشرطة للاطلاع على سير العمل ومستوى الاستعداد الأمني في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد والمنطقة وفي إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الجاهزية الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف مناطق البلاد.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الاحد ان اللواء الوهيب اطلع خلال الجولة على الحالة الأمنية في المناطق السكنية وأكد على أهمية التواجد الأمني الفاعل على مدار الساعة بما يسهم في بسط مظلة الأمن وتعزيز الطمأنينة لدى المواطنين والمقيمين.

واشاد اللواء الوهيب وفق البيان بالجهود المتواصلة التي يبذلها رجال الأمن في أداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار مشيرا الى ضرورة حسن استقبال المواطنين والمقيمين وسرعة الاستجابة للبلاغات والتعامل معها بأعلى درجات المهنية والحرفية بما يعكس الصورة الحضارية لرجال الأمن ويعزز الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.

وقال إن ما أبداه رجال الأمن من انضباط وجاهزية عالية في إدارة هذه العملية يجسد روح المسؤولية والتفاني التي يتمتع بها منتسبو المؤسسة الأمنية ويعكس الصورة المشرفة لرجال الأمن في خدمة الوطن.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة ومن بينها تجنب الصيد في المناطق البرية خلال هذه الفترة لما قد يشكله من خطر على الأرواح وبما يسهم في دعم جهود الجهات المختصة والحفاظ على السلامة العامة.

وأكد أن رجال الأمن سيظلون على عهدهم سدا منيعا في وجه كل ما من شأنه المساس بأمن البلاد مواصلين أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفان لحماية الوطن وصون مقدراته.

وفي السياق تفقد وكيل (الداخلية) مواقع تسليم الأسلحة النارية غير المرخصة في إطار المهلة الاستثنائية الممنوحة لتصحيح الأوضاع مثمنا الإقبال والتعاون الملحوظ من المواطنين.

وذكر أن المبادرة بالتسليم خلال هذه المهلة تتم دون أي مساءلة قانونية الأمر الذي يعكس وعيا مجتمعيا مسؤولا وحرصا مشتركا على دعم المنظومة الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد.