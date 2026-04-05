رئيس دولة الإمارات يبحث مع الرئيس السوري تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة

رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع نظيره السوري أحمد الشرع

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد مع نظيره السوري أحمد الشرع في اتصال هاتفي اليوم الأحد تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الاتصال بحث أيضا العلاقات الأخوية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأضافت الوكالة أن الاتصال تطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على أمنها واستقرارها في ظل استمرار العدوان الإيراني الآثم ضد الإمارات ودول المنطقة والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية ويشكل انتهاكا لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأوضحت أن الرئيس السوري أكد “الاعتزاز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات وسوريا”.