المالية: استئناف العمل في مجمع الوزارات واستقبال المراجعين وفق الإجراءات المعتادة اعتبارا من غد الاثنين

مجمع الوزارات

أعلنت وزارة المالية استئناف العمل في مجمع الوزارات بالكويت العاصمة وعودة الدوام الرسمي للموظفين واستقبال المراجعين اعتبارا من يوم غد الاثنين وفق الإجراءات المعتادة.

وأكدت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الأحد حرصها على توفير بيئة عمل آمنة مع استمرار تقديم خدماتها بكفاءة مثمنة تعاون الجميع خلال الفترة الماضية ومبتهلة إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه.

يذكر أن وزارة وزارة المالية أعلنت (ليل السبت الأحد) تعرض مبنى مجمع الوزارات للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفادت (المالية) حينئذ بأنه تقرر “أن يكون العمل لليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 (عن بعد) بالنسبة لموظفي مجمع الوزارات مع تأجيل استقبال المراجعين خلال هذا اليوم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة”.

وفي وقت سابق اليوم قام وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي بجولة تفقدية في المجمع حيث اطلع على حجم الأضرار مؤكدا أهمية سرعة معالجتها وإعادة تأهيل الموقع في أقرب وقت ممكن.