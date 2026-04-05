وزيرة الشؤون تؤكد أهمية تكامل الخدمات المقدمة لنزلاء مركز إيواء ذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة خلال تفقد مركز الإيواء بالصباحية

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكامل منظومة الخدمات المقدمة لنزلاء مركز الإيواء بما يحقق أعلى درجات الاستجابة لاحتياجاتهم ويعزز جودة حياتهم وفق المعايير المعتمدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة الحويلة اليوم الأحد خلال زيارة تفقدية إلى مركز الإيواء التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في منطقة الصباحية للوقوف على مستوى الجاهزية التشغيلية والإدارية ومدى كفاءة الإجراءات المعتمدة لخدمة النزلاء والمستفيدين.

وأوضحت الحويلة أنها اطمأنت خلال الزيارة على جاهزية خطط الطوارئ المعتمدة وآليات التعامل مع مختلف الحالات الاستثنائية بما في ذلك جاهزية الكوادر الطبية والتمريضية وتوافر المستلزمات الأساسية للتأكد من كفاءة الإجراءات الاحترازية المطبقة لضمان سلامة النزلاء والعاملين واستمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع.

وذكرت أنها تفقدت صالة المراجعين التابعة للهيئة وتابعت سير إجراءات استقبال المواطنين وآلية إنجاز معاملاتهم مشددة على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء بما يواكب تطلعات المراجعين ويعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية.

وبينت أن الجولة شملت زيارة النقطة الثابتة لقوة الإطفاء العام المتواجدة في مبنى دور الرعاية بجنوب الصباحية مشيدة بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية الذي يعزز منظومة الأمن ويرفع مستوى الجاهزية للتعامل الفوري مع أي طارئ.

وأكدت أن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية وطنية وأن هذه الزيارات الميدانية تأتي انطلاقا من الحرص على المتابعة المباشرة للأداء ودعم الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاتهم الصحية والاجتماعية والنفسية.