أمير دولة قطر يبحث مع وزير الخارجية الكويتي تطورات الأحداث بالمنطقة

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يبحث مع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأحد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الأمير تميم للشيخ جراح الصباح بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى دولة قطر الشقيقة.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. ونقل الشيخ جراح الصباح خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وتمنيات سموهما له بتمام الصحة وموفور العافية وللشعب القطري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.