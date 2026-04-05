وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري العدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني العدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة

بحث وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تداعيات العدوان الإيراني الآثم على دول المنطقة وانعكاساته الخطيرة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الشيخ جراح الصباح إلى دولة قطر الشقيقة استعراض الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضحت أن الجانبين شددا على أهمية استمرار العمل لتعزيز أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات تنفيذا لرؤى وتطلعات قيادتي البلدين الحكيمتين.

وأكد الجانبان مواصلة التنسيق الكويتي – القطري على مختلف الصعد في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة انطلاقا من وحدة المصير والتاريخ المشترك وتعزيزا للجهود في مواجهة التحديات الراهنة.