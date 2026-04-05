الإطفاء: السيطرة وإخماد حريقي مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي دون إصابات بشرية

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب

أعلنت قوة الإطفاء العام السيطرة وإخماد حريقي مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي اثر استهدافهم بطائرات مسيرة من العدوان الإيراني الآثم مبنية أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون وقوع إصابات بشرية. جاء ذلك في كلمة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الإطفاء العام العميد محمد الغريب خلال الإيجاز الإعلامي اليوم الأحد بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف العميد الغريب أن فرق الإطفاء تعاملت بالتعاون مع فرق القطاع النفطي مع حريق اندلع بعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الذي تم استهدافهم بطائرات مسيرة معادية من قبل العدوان الإيراني الآثم إذ تعمل الفرق على احتواء الحريق وعدم امتداده إلى المرافق الأخرى.

وأشار إلى أن قوة الإطفاء العام تعاملت منذ بداية هذا العدوان مع 98 بلاغا غير اعتيادي شملت حرائق ناتجة عن شظايا أو استهداف مباشر إضافة إلى تنفيذ مهام الاستعداد وتأمين المواقع في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضح أن قوة الإطفاء العام تهيب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب أو محاولة التعامل مع الحرائق أو الأجسام الغريبة الناتجة عن سقوط الشظايا لما قد تمثله من خطر بالغ على الأرواح خاصة مع احتمال احتوائها على مواد سريعة الاشتعال.

وشدد على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات عبر هاتف الطوارئ رقم (112) وترك التعامل معها لفرق قوة الإطفاء العام حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد أن جميع منتسبي قوة الإطفاء العام يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل يقظة وإخلاص مستمرين في تنفيذ مهامهم بعزم واضعين حماية الأرواح والممتلكات والأمن المجتمعي فوق كل اعتبار.

وسأل المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.