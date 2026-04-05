البترول الكويتية: خسائر مادية جسيمة بمبنى مجمع القطاع النفطي وعدد من المرافق التشغيلية إثر الاعتداء الإيراني الآثم

المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي

قالت مؤسسة البترول الكويتية إن أضرارا وخسائر مادية جسيمة تعرض لها مبنى مجمع القطاع النفطي (يضم المؤسسة ووزارة النفط) وعدد من المرافق التشغيلية التابعة للمؤسسة في كل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية إثر استهداف وإعتداء إيراني آثم بواسطة طائرات مسيرة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي لمؤسسة البترول الكويتية هشام الرفاعي اليوم الأحد خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وذكر أن القطاع النفطي تعرض فجر اليوم لاستهداف وإعتداءات إيرانية آثمة بواسطة طائرات مسيرة بعدد من المواقع منها مبنى مجمع القطاع النفطي الكائن في منطقة الشويخ (يضم المؤسسة ووزارة النفط) ما أسفر عن اندلاع حريق وأضرار مادية جسيمة في المبنى.

وأضاف ان فرق الطوارئ والإطفاء من قوة الإطفاء العام باشرت على الفور التعامل مع الحريق بكفاءة عالية ولم تسجل أي إصابات بشرية نتيجة الإعتداء الآثم.

وأفاد بأن المؤسسة تتابع تقييم الأضرار بالتنسيق مع السلطات المعنية وقامت باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين الموقع.

وأشار إلى تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية في كل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاستهداف وإعتداء إيراني آثم بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق وخسائر مادية جسيمة.

وأضاف انه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء هذه الإعتداءات الآثمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت.

وذكر أن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات المعنية وبمساندة قوة الإطفاء العام باشرت على الفور تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة حيث تعمل الفرق المختصة بكفاءة عالية على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.

وأفاد بأن المؤسسة تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقييم الأضرار الناجمة عن الإعتداءات الآثمة مؤكدة إلتزامها التام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.