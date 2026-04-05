الداخلية: نتعامل بحزم مع من يتداول الشائعات أو ينشر فيديوهات وصور غير موثوقة

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أهابت وزارة الداخلية اليوم الأحد بالجميع ضرورة الامتناع عن تداول الشائعات أو نشر فيديوهات وصور غير موثوقة مؤكدة أن الجهات المعنية ترصد مثل هذه الممارسات وتتعامل معها بحزم وتقوم بإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.

وقال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم (الداخلية) العميد ناصر بوصليب في كلمة له خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت إن استقاء المعلومات من القنوات الإعلامية الرسمية يسهم في تعزيز الوعي العام ودعم الجهود الوطنية.

وذكر أن صافرات الإنذار تم تشغليها منذ فجر اليوم أربع مرات ليصل إجمالي عدد مرات تشغيلها منذ بداية العدوان إلى 171 مرة.

وأضاف أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع تسعة بلاغات مرتبطة بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي في الدولة ليرتفع مجموع البلاغات التي باشرت الفرق التعامل معها منذ بداية العدوان إلى 678 بلاغا.

وقدم العميد بوصليب خلال الإيجاز الإعلامي عرضا مرئيا بشأن تعامل القوة الخاصة مع البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج وداخل منطقة التهديد.

وقال “تؤكد وزارة الداخلية صمود ويقظة القوات المسلحة في التصدي لكافة التهديدات واستمرارها في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار دفاعا عن أمن الوطن وسيادته”.

كما أشاد بثبات المواطنين والمقيمين وما أبدوه من تماسك وثقة عالية بقدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وهو ما يعكس القيم الراسخة التي جبل عليها أهل الكويت في مواجهة التحديات.

وبين أن الأوضاع تحت المتابعة الدقيقة وكافة القطاعات تعمل بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة وفق خطط مدروسة لضمان الأمن والاستقرار وسكينة المجتمع.

ودعا الله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم تحت سمائها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمه الأمن والسلام والاطمئنان.