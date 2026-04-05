الدفاع: رصد والتعامل مع 9 صواريخ باليستية و4 صواريخ جوالة و31 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية تسعة صواريخ باليستية وأربعة صواريخ جوالة و31 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم الأحد خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الراهنة والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن العدوان بالطائرات المسيرة المعادية أسفر عن استهداف محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومجمع القطاع النفطي وعدد من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وأحد مباني مجمع الوزارات ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة تعاملت معها الجهات المختصة وفق الإجراءات المعتمدة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال إن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم تداول الصور أو المقاطع المصورة من المواقع المستهدفة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التعاطي والجدل مع الحسابات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لما لذلك من آثار سلبية على الأمن والسلامة العامة مؤكدة أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وبين أن القوات المسلحة تبقى على أهبة الاستعداد وتواصل أداء مهامها بكفاءة ويقظة واضعة أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها مؤكدة أن وعي الجميع ومسؤوليتهم في التعامل مع المعلومات وعدم تداول ما قد يضر بالجهود الدفاعية يعد جزءا لا يتجزأ من أمن العمليات المعلوماتية ودورا وطنيا مهما في الدفاع عن الوطن.

وسأل الله تعالى أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.