وزير المالية يتفقد مجمع الوزارات عقب العدوان الإيراني الآثم الذي تعرض له المبنى

وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي مع وكيل وزارة المالية اسيل المنيفي خلال الجولة التفقدية إلى مبنى مجمع الوزارات

قام وزير المالية الدكتور يعقوب الرفاعي اليوم الأحد بجولة تفقدية على مبنى مجمع الوزارات وذلك في أعقاب العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف المبنى مساء يوم أمس السبت.

وقالت (المالية) في بيان صحفي أن الوزير الرفاعي اطلع خلال الجولة على حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى نتيجة الاستهداف السافر مؤكدا على أهمية سرعة معالجتها وإعادة تأهيل الموقع في أسرع وقت ممكن.

وأشاد بسرعة استجابة فرق الطوارئ وكفاءة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في التعامل مع الحادث وأن العمل جار لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن داعيا الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

بدورها أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي وفق البيان على دعم ومتابعة قيادات الوزارة لكافة الجهود الرامية إلى احتواء آثار العدوان وضمان استمرارية العمل بكفاءة.