أمين عام الجامعة العربية يدين العدوان الإيراني الغاشم على المنشآت الحيوية بدولة الكويت

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا اليوم الأحد استمرار العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف منشآت حيوية مدنية في دولة الكويت وأدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.

وندد أبو الغيط في بيان بالاعتداء الذي طاول أمس محطتين لتوليد الكهرباء وتحلية المياه إضافة إلى مبنى مجمع الوزارات ومجمع القطاع النفطي ومرافق تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية.

وأكد أن استمرار استهداف المنشآت المدنية ومقومات الحياة الأساسية كمحطات تحلية المياه ومرافق الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والمطارات المدنية ومراكز النقل والمناطق السكنية يمثل نهجا تصعيديا وعدوانيا متهورا يتجاوز شهرا كاملا رغم إدانات المجتمع الدولي.

وشدد على أن هذه الاعتداءات تشكل جريمة مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني يتحمل النظام الإيراني تداعياتها كاملة.

وجدد التأكيد على الوقوف إلى جانب دولة الكويت قيادة وشعبا والتضامن الكامل معها فيما تتخذه من إجراءات وخطوات لإيقاف الاعتداءات الإيرانية المستمرة على مقدرات الشعب الكويتي.