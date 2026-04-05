وزيرة الشؤون تقوم بزيارة تفقدية لمركز الإيواء للاطمئنان على سير العمل وأوضاع النزلاء

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تقوم بزيارة تفقدية لمركز الإيواء للاطمئنان على سير العمل وأوضاع النزلاء

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة بزيارة تفقدية إلى مركز الإيواء التابع للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك للاطلاع على سير العمل وأوضاع النزلاء والتأكد من سلامتهم في ظل الأوضاع الاستثنائية التي شهدتها المنطقة.

وأكدت الحوليلة في بيان صحفي صادر عن الوزارة حرص الوزارة والمجلس الأعلى على توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن سلامتهم وراحتهم في مختلف الظروف مشيرة إلى استمرار الجهود لضمان أعلى معايير السلامة والرعاية بالتنسيق مع الجهات المعنية حفاظا على أمن وسلامة جميع النزلاء والعاملين.

وأوضحت أن الفرق المختصة تتابع الأوضاع بشكل مستمر وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مبينة أن الأمور تسير بشكل طبيعي دون عقبات -بفضل الله- وجهود العاملين وتفانيهم بتقديم الأفضل.