مؤسسة البترول الكويتية: اعتداء إيراني آثم على عدد من مرافقنا التشغيلية أسفر عن حرائق وخسائر مادية جسيمة

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعرض عدد من المرافق التشغيلية التابعة لها اليوم الأحد في كل من شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاستهداف واعتداء إيراني آثم بواسطة طائرات مسيرة ما أسفر عن اندلاع حرائق في عدد من تلك المرافق وخسائر مادية جسيمة.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن فرق الطوارئ والإطفاء التابعة للشركات المعنية وبمساندة قوة الإطفاء العام باشرت على الفور تنفيذ خطط الاستجابة المعتمدة حيث تعمل الفرق المختصة بكفاءة عالية على احتواء الحرائق ومنع امتدادها إلى المرافق الأخرى.

وأكدت المؤسسة عدم تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد جراء هذه الإعتداءات الآثمة مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة العاملين وتأمين المنشآت.

وأضافت أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية تقييم الأضرار الناجمة عن الحادث مؤكدة التزامها التام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

اقرأ ايضا

الهلال الأحمر الكويتي توزع وجبات إفطار الصائم وكسوة العيد في جزر القمر
الهيئة العامة للبيئة ترصد نفوق عدد من أسماك (الجم) على شواطئ الصليبيخات
مجلس الوزراء: إيقاف الرحلات التجارية المباشرة مع جمهورية الهند نظرا للأوضاع الصحية