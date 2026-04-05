هيئة أسواق المال الكويتية تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

هيئة أسواق المال

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية اليوم الأحد فوزها ممثلة بعضو مجلس مفوضيها طارق الشهاب بمنصب ممثل مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية عن اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إن هذا الفوز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها إقليميا ودوليا ويجسد مستوى الثقة الرفيع الذي تحظى به لدى نظرائها من الهيئات التنظيمية في المنطقة في ظل دورها الفاعل في تطوير البيئة التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

ونقل البيان عن الشهاب قوله إن “الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لهيئة أسواق المال ويعكس مستوى الثقة التي تحظى بها دولة الكويت وجهاتها الرقابية على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

وأكد الشهاب التزام الهيئة بمواصلة العمل مع شركائها في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية لتعزيز تطوير الأطر التنظيمية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية.

وأشار إلى حرص الهيئة من خلال هذا التمثيل على نقل تجربة دولة الكويت والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية بما يعزز من كفاءة السوق المالي المحلي ويواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.

ويعد مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية أحد أبرز المنصات الدولية المعنية بوضع الأطر والمعايير التنظيمية لأسواق المال حول العالم بما يسهم في حماية المستثمرين وتعزيز نزاهة وشفافية الأسواق المالية والحد من المخاطر النظامية.

وأسست هيئة أسواق المال في الكويت وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته الذي أقره مجلس الأمة في شهر فبراير من عام 2010.