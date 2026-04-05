المالية: تعرض مبنى مجمع الوزارات لأضرار جسيمة إثر استهداف بمسيرة معادية دون تسجيل إصابات

مجمع الوزارات

أعلنت وزارة المالية الكويتية ليل السبت الأحد تعرض مبنى مجمع الوزارات بمدينة الكويت العاصمة للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم مما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى من دون تسجيل أي إصابات بشرية ولله الحمد.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن فرق الطوارئ والجهات المختصة باشرت مهامها فور وقوع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة.

وأضافت أنه “تقرر أن يكون العمل ليوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026 (عن بعد) بالنسبة لموظفي مجمع الوزارات مع تأجيل استقبال المراجعين خلال هذا اليوم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المعتمدة على أن تتم موافاتكم بأي مستجدات لاحقا”.

وابتهلت إلى المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه.