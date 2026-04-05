الكهرباء: تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة معادية

وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة اليوم الأحد عن تعرض محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه لاستهداف بواسطة طائرات مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني الآثم ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة وخروج وحدتين لتوليد الكهرباء عن الخدمة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقالت المتحدث باسم الوزارة فاطمة جوهر حياة في بيان صحفي إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سلامة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء حيث إنها تمثل أولوية قصوى.

واكدت جوهر حياة ان جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.