دولة الكويت تدين وتستنكر أعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة الإمارات ومقر رئيس بعثتها في دمشق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومقر رئيس بعثتها في العاصمة السورية دمشق وما رافقها من انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية.

وأكدت (الخارجية) في بيان لها اليوم السبت أن استهداف المقار الدبلوماسية يعد تعديا على القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية داعية إلى محاسبة مرتكبي هذه الأعمال وضمان عدم تكرارها.

وجددت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في صون أمنها وسيادتها.

