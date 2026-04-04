الدوري الإسباني: برشلونة يحسم “بروفة” دوري الابطال بمواجهة اتلتيكو ويبتعد 7 نقاط عن ريال

لاعبو برشلونة يحتفلون بتسجيل هدف

حسم برشلونة بروفة دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1 السبت، في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وابتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي سقط أمام ريال مايوركا 1-2.

ورد برشلونة على هدف التقدم لأتلتيكو عبر الأرجنتيني جوفاني سيميوني (39)، بهدف الإنكليزي ماركوس راشفورد (42)، قبل أن يحسم البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي النقاط الثلاث لعملاق كاتالونيا (87)، مستفيدا من النقص العددي في صفوف نادي العاصمة الذي خاض الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه الأرجنتيني نيكو غونزاليس في نهاية الشوط الأول (45+7).

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن فياريال الثالث.

واعتبرت المواجهة بمثابة بروفة حقيقية قبل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء حين سيلتقي الفريقان على ملعب “كامب نو” ذهابا.

ولعب الـ “بلوغرانا” بقيادة الانكليزي راشفورد في الهجوم، مدعوما بلامين جمال وداني أولمو، ومع الثلاثي فيرمين لوبيس وإريك غارسيا وبيدري في الوسط.

وانتهى الشوط الاول الحماسي بالتعادل الإيجابي، بعدما افتتح جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، التسجيل في الدقيقة 39، ثم عادل راشفورد النتيجة بعد وقت قصير (42).

ولم تخلُ الدقائق المحتسبة بدلا من الضائع من الاثارة اذ طرد الحكم ببطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى “في ايه آر” نيكو غونزاليس بعد خطأ على لامين جمال (45+7) الذي كان سدد كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 35 من شوط أول شهد خسارة برشلونة لمدافعه الاوروغوياني رونالد أراوخو للإصابة ليحلّ مارك بيرنال بدلا منه (40).

ولم يكد الشوط الثاني ينطلق حتى اعتقدت جماهير ملعب “ميتروبوليتانو” التي بلغ عددها 67.710 ألفا، أن الاعداد تساوت بعد تدخل عنيف من جيرار مارتين على الأرجنتيني تياغو ألمادا ليشهر الحكم البطاقة الحمراء، قبل أن يعود إلى “في ايه آر” ويلغي الاحمر ويرفع الأصفر في وجه مدافع برشلونة.

وأهدر جمال كرة بعد مجهود فردي رائع تجاوز خلاله عدة لاعبين قبل أن يسدد بجانب القائم (60)، في حين اصيب مارك بيرنال وحل الفرنسي جول كونديه العائد من اصابة بدلا منه.

وأجرى سيميوني عدة تغييرات ابرزها خروج الفرنسي أنطوان غريزمان وجوليانو وحلول خافي مورسييو والنروجي ألكسندر سورلوث بدلا منهما.

وتعملق الحارس الأرجنتيني خوان موسو امام تسديدة البديل فيران توريس (70)، قبل أن يسجل البديل ليفاندوفسكي الذي كان دخل في الدقيقة 79، هدف الفوز اثر تسديدة من كانسيلو ارتدت من صدر الحارس موسو لترتطم بكتف المهاجم البولندي وتهز الشباك (87).

ريال يسقط قبل موقعة بايرن

وانتزع المهاجم الكوسوفي وداد موريكي فوزا مفاجئا لفريقه ريال مايوركا على ضيفه ريال مدريد، موجها ضربة قوية للنادي الملكي في سباق اللقب وقبل موقعته أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعتقد رجال المدرب ألفارو أربيلوا أنهم أنقذوا نقطة ثمينة بعدما سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدفا برأسية قبل دقيقتين من نهاية المباراة ردا على هدف مانو مورلانيس (42)، لكن موريكي قال كلمته في الوقت بدلا من الضائع وانتزع فوزا قاتلا لأصحاب الأرض (1+90).

قال أربيلوا “بالنسبة لي، كان من السهل إدراك مدى صعوبة هذه المباراة. لكن الأصعب هو إقناع اللاعبين بأننا لن نتمكن من الفوز اليوم من دون بذل أقصى جهد ممكن”، معتبرا أن هذه الهزيمة الخامسة في الدوري هذا الموسم كانت “مسؤوليتي الشخصية”.

وأضاف “تفوقنا في الشوط الأول، لكن يكفي خطأ بسيط في الرقابة أو تمركز غير مناسب لتدفع الثمن. هذه هي الليغا، نخبة كرة القدم. ما يؤلمني هو عدم تقديمنا أداء أفضل في الشوط الثاني”.

واستهل أربيلوا المباراة بوضع البرازيلي فينيسيوس جونيور على مقاعد البدلاء، استعدادا لمباراة ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية الأم الثلاثاء أمام بايرن ميونيخ.

وافتقر ريال مدريد للحيوية في الشوط الأول، حيث لم يُخلق سوى فرص قليلة، وكانت الأفضل من نصيب هدافه الفرنسي كيليان مبابي الذي تعافى من إصابة في الركبة عانى منها لعدة أشهر.

ومرر التركي أردا غولر كرة عرضية خلف دفاع مايوركا، لينطلق النجم الفرنسي نحوها، لكن الحارس ليو رومان ريكيلمي تصدى لها بقدمه.

وعاد رومان ريكيلمي للتصدي لتسديدة مبابي مجددا بعد تمريرة من مواطنه إدواردو كامافينغا، كما وجه المدافع الالماني أنطونيو روديغر رأسية فوق العارضة من ركلة ركنية.

وهدد مورلانيس مرمى ريال برأسية مرت فوق العارضة بقليل، قبل أن يفتتح لاعب الوسط التسجيل بعد دقائق متجاوزا كامافينغا بعدما دخل منطقة الجزاء وتابع عرضية بابلو مافيو في الزاوية السفلية لمرمى الحارس الأوكراني أندري لونين (42).

وأنقذ رومان ريكيلمي تسديدة مبابي في بداية الشوط الثاني بينما كان ريال يبحث عن هدف التعادل، في حين أشرك أربيلوا مهاجمه فينيسيوس والانكليزي جود بيلينغهام العائد من الاصابة وميليتاو في أول ظهور له منذ كانون الاول/ديسمبر بعد تعافيه من الإصابة أيضا.

وحافظ دفاع مايوركا الذي يشرف على تدربيه الارجنتيني مارتن ديميكيليس على صلابته حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن تهتز شباكه من ركلة ركنية نفذها الانكليزي ترينت ألكسندر-أرنولد وتابعها ميليتاو رأسية قوية في الزاوية العليا (88).

ورفض مايوركا الاستسلام، فضرب موريكي، ثاني أفضل هداف في الدوري بعد مبابي (23 هدفا)، وسدد كرة صاروخية في مرمى لونين في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة بهدفه التاسع عشر في الدوري هذا الموسم.

ورفع مايوركا رصيده إلى 31 نقطة في المركز السابع عشر، مبتعدا بفارق نقطتين عن إلتشي الثامن عشر.

وفاز ريال سوسييداد على ضيفه ليفانتي 2-0، وتعادل ريال بيتيس مع إسبانيول سلبا.