وزارة التجارة تكثف جولاتها الرقابية وتحرر مخالفات في حولي والفروانية

جانب من الجولات الرقابية لإدارة الرقابة التجارية وحماية في محافظتي حولي والفروانية

كثفت وزارة التجارة والصناعة اليوم السبت جولاتها التفتيشية الرقابية على عدد من الأسواق والمحال التجارية في محافظتي حولي والفروانية وحررت محاضر ومخالفات في إطار جهودها الميدانية لتعزيز حماية المستهلك وضبط الأسواق.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن “إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك نفذت جولة تفتيشية على عدد من محلات بيع النباتات والزهور في محافظة حولي أسفرت عن تحرير 8 محاضر ضبط لمخالفات متنوعة تمثلت في عدم وضع قائمة بالأسعار ورصد تلاعب بالأسعار وعدم تحديد بلد المنشأ”.

وأضافت الوزارة أن فريق تفتيش مراقبة محافظة الفروانية نفذ جولة تفتيشية ميدانية على عدد من المحال التجارية في المحافظة أسفرت عن تحرير 10 محاضر ضبط لمخالفات شملت بيع سلع مجهولة المصدر ومحظور تداولها وعدم تحديد بلد المنشأ وعدم وجود قائمة بالأسعار بالإضافة إلى نشر إعلان لخدمة دون القيام بها.

وأشارت إلى أنه تم توجيه 10 إشعارات منها 5 لمحال تمارس نشاطا من دون ترخيص و5 إنذارات لبقالات لم تلتزم بضوابط بيع وتداول مشروبات الطاقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تأتي ضمن خططها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المنشآت التجارية بالقوانين واللوائح المعمول بها.