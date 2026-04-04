الداخلية: 20 بلاغا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ناصر بوصليب

أعلنت وزارة الداخلية تعامل فرق التخلص من المتفجرات مع 20 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع مجموع البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني الآثم إلى 669 بلاغا.

جاء ذلك في كلمة المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر بوصليب اليوم السبت خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الحالية واستعراض آخر التطورات الميدانية.

وذكر أن صافرات الإنذار تم تشغيلها ثلاث مرات خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 167 صافرة منذ بداية العدوان.

وقدم العميد بوصليب عرضا مرئيا بشأن تعامل القوة الخاصة مع البلاغات المتعلقة بسقوط شظايا أو أجسام خارج منطقة التهديد.

وقال انه مع دخولنا في اليوم الـ36 من العدوان الإيراني الآثم نثمن التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة وتعاونهم المسؤول مع الجهات الأمنية الذي يعكس مستوى عاليا من الوعي المجتمعي ويسهم بشكل مباشر في دعم المنظومة الأمنية وتعزيز قدرتها على التعامل مع مختلف الحالات في مشهد يجسد تماسك الجبهة الداخلية وحرصها على صون أمن البلاد واستقرارها.

وسأل العميد بوصليب الله تعالى أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.