الدفاع: رصد 8 صواريخ باليستية و19 مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية

المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية ثمانية صواريخ باليستية و19 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي وتم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة من دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

جاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان اليوم السبت خلال الإيجاز الإعلامي بشأن التطورات الحالية والأحداث العملياتية في ضوء الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت.

وذكر العقيد الركن العطوان أن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع أربعة بلاغات.

وقال إن القوات المسلحة تهيب بالمواطنين والمقيمين عدم الاقتراب أو لمس حطام أي طائرة مسيرة أو أي جزء من أجزائها أو مخلفاتها المنتشرة في مواقع السقوط نظرا لخطورتها البالغة وضرورة الإبلاغ عنها عبر الاتصال برقم الطوارئ (112) حفاظا على السلامة العامة.

وأكد العقيد الركن العطوان مواصلة القوات المسلحة تنفيذ مهامها الوطنية بكل مسؤولية وانضباط مستندة إلى جاهزية راسخة وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية وجهات الدولة بما يرسخ قدرتها على مواجهة مختلف التهديدات والتحديات.

وسأل المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.