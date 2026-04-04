وزير الشباب والرياضة: دعم كامل للأندية الكويتية المشاركة في البطولات الخارجية

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة في بداية المؤتمر الصحفي مع أعضاء مجلس إدارة نادي القادسية

أكد وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة اليوم السبت تقديم الدعم الكامل للأندية الكويتية المشاركة في البطولات الخارجية لتمكينها من تمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب زيارته لنادي القادسية حيث التقى بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق الريان القطري في 19 إبريل الجاري ضمن نصف نهائي بطولة دوري أبطال الخليج للأندية الأبطال بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال الوزير الجلاهمة إن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على وقوف الجهات الرسمية إلى جانب الأندية الوطنية وتوفير مختلف أشكال الدعم لها بما يمكنها من تحقيق نتائج مشرفة تعكس مستوى الرياضة الكويتية وتطلعات جماهيرها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لدعم مسيرة الرياضة متمنيا لنادي القادسية تحقيق نتائج إيجابية تسهم في رفع اسم الكويت عاليا في المنافسات الخارجية.

من جانبهم أعرب لاعبو القادسية عن تقديرهم لهذه الزيارة مؤكدين عزمهم على تقديم أداء قوي يليق بتاريخ النادي وتطلعات الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الريان القطري تؤهلهم إلى المباراة النهائية.