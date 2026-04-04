وزير الأوقاف: الكويت ثابتة في مواقفها الداعمة لوحدة الصف الإسلامي والخليجي

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الأوقاف الدكتور محمد الوسمي

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس شؤون الأوقاف الدكتور محمد الوسمي إن دولة الكويت ثابتة في مواقفها الداعمة لوحدة الصف الإسلامي والخليجي مؤكدا أن المساس بأمن المنطقة واستقرارها هو مساس بالمنظومة الإسلامية جمعاء.

جاء ذلك في تصريح للوزير الوسمي اليوم السبت عقب مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع المجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.

وأوضح الوسمي أن الاجتماع شهد موقفا حازما تجاه التحديات الحالية حيث أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للاعتداءات والإساءات الصادرة من إيران تجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية مؤكدا أن مثل هذه الممارسات السيئة تعد مخالفة صريحة للمبادئ الإسلامية ومبادئ حسن الجوار كما تجر المنطقة نحو الفتن وتهدد استقرارها.

وعلى صعيد تطوير العمل الوقفي والإسلامي أشاد الوسمي بالبنود الحيوية والمقترحات التي تناولها الاجتماع لا سيما ملف (الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الوقف) وورقة العمل الخاصة ب(دور الأوقاف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدول الإسلامية).

وأكد حرص دولة الكويت على توظيف الابتكار الرقمي لتعزيز التنمية الوقفية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة كما اطلع المجلس على تجارب رائدة في المواصفات المعمارية والفنية لبناء المساجد وصيانتها وتبادل الخبرات في أنظمة تعيين الأئمة والخطباء وتطوير مهامهم الدعوية ونبذ كافة أشكال الغلو والتطرف لتقديم الصورة الحقيقية والمشرقة للدين الإسلامي الحنيف.