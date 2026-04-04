وزير الدفاع يقوم بجولة ميدانية تفقدية لعدد من وحدات الجيش الكويتي ومواقعه

وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح يتفقد عددًا من الوحدات والمواقع التابعة للجيش الكويتي

قام وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح بجولة ميدانية تفقدية صباح اليوم السبت لعدد من الوحدات والمواقع التابعة للجيش الكويتي للاطلاع على سير العمل ومتابعة مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي في ظل تداعيات العدوان الإيراني الآثم.

وأكد الشيخ عبدالله علي الصباح في بيان لوزارة الدفاع أهمية الاستمرار في أداء الواجب بروح عالية من المسؤولية والحفاظ على أعلى درجات الاستعداد لمواجهة مختلف التحديات في الظروف الحالية.

ودعا المولى عز وجل أن يحفظ دولة الكويت قيادة وشعبا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وأشاد وزير الدفاع بالجهود المخلصة التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة مثمنا ما يتمتعون به من يقظة وجاهزية عالية في أداء مهامهم الوطنية.