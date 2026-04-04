شبكة طيران الجزيرة تتوسع بإضافة ثلاث مدن جديدة: بيشاور وسيالكوت وكويمباتور

أعلنت طيران الجزيرة اليوم أنها ستبدأ تسيير ثلاث خطوط جديدة إلى كل من مدينتي بيشاور وسيالكوت في باكستان، ومدينة كويمباتور في الهند، وذلك في خطوة تساهم في تسريع التوسّع في شبكتها وتؤكد دورها في الحفاظ على الربط الجوي بين الكويت وجنوب آسيا.

وبهذه الخطوط الجديدة، أصبحت طيران الجزيرة تخدم 36 وجهة، مواصلةً توسيع عملياتها بوتيرة متسارعة لتلبية الطلب العالي من المجتمعات التي تبحث عن وسائل موثوقة للوصول إلى بلدانها والعودة إلى الكويت.

وقال براثان باسوباثي، الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: “نواصل توسيع شبكتنا بهدف واضح وهو ضمان توفير وسيلة نقل موثوقة للأفراد في هذه الأوقات التي تزداد فيها الأهمية لذلك. ومنذ استئناف عملياتنا عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة، قمنا بنقل أكثر من 37,000 مسافر. ورغم التحديات الكبيرة على المستوى التشغيلي، يبقى تركيزنا واضحاً على بذل كل ما يلزم للحفاظ على ربط الكويت بالعالم مع الالتزام بأعلى معايير السلامة، وهو ما انعكس في مرونة وسرعة استجابة فرقنا والتزامه تجاه المجتمعات التي نخدمها كل يوم.”

وتُعد باكستان والهند من أهم الأسواق بالنسبة لطيران الجزيرة، إذ أنها موطن لجاليتين مهمتين تربطهما علاقات وثيقة مع الكويت، لتساهم الرحلات إلى يشاور وسيالكوت وكويمباتور في تعزيز حضور “الجزيرة” في هذه المناطق وتوفير وصول أوسع إلى مراكز سكانية رئيسية بما يدعم الطلب على السفر الضروري.

كما تعمل هذه الوجهات الجديدة في تعزيز الربط للمسافرين من مختلف أنحاء جنوب آسيا من خلال توفير خيارات سفر مباشرة ومرنة سواء للمّ شمل العائلات أو العودة إلى العمل أو القيام برحلات أساسية. ويعزز هذا التوسع أيضاً حركة القوى العاملة ونقل الشحنات الحيوية لدعم استمرارية الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت والأسواق الإقليمية الرئيسية.

وتُشغّل طيران الجزيرة عملياتها عبر نموذج يعتمد على التشغيل عبر مطاري الدمام والقيصومة في المملكة العربية السعودية ويدمج ما بين النقل الجوي والبري من أرض المعارض الدولية في مشرف، القاعة رقم 8، لضمان استمرارية الرحلات في ظل الظروف التشغيلية المعقدة. ويتيح هذا الممر البديل المرن ربطاً سلساً رغم التحديات القائمة ويمكّن المسافرين من مواصلة رحلاتهم بأمان وكفاءة.

فيما تواصل طيران الجزيرة التوسّع بشبكتها، تبقى ملتزمة بتقديم خيارات سفر موثوقة وفعالة وسهلة الوصول وتستمر به حركة الأفراد والأعمال وسلاسل الإمداد حتى في أكثر الظروف تحدياً.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة jazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة.