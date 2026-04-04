وكيل “النفط”: متابعة الخطط الاحترازية بالتزامن مع التحديات التي فرضتها الاعتداءات الإيرانية الآثمة

وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح

أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن الوزارة تعتمد نهجا قائما على المتابعة الدقيقة والمستمرة للخطط الاحترازية مع العمل على تطويرها وتحديثها بشكل متواصل بما يتواكب مع المستجدات في المنطقة.

وأوضح الشيخ نمر الصباح في تصريح نقله بيان صادر عن (النفط) اليوم السبت أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتحديات التي فرضتها نتيجة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد ودول المنطقة واستهداف المنشآت الحيوية.

وشدد على أن الوزارة تمضي في أداء دورها وفق منظومة مؤسسية متقدمة تقوم على الجاهزية العالية والتخطيط الاستباقي بما يعزز قدرتها على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بكفاءة وانضباط ضمن إطار مؤسسي يعزز الاستباقية ويرسخ جاهزية التعامل مع مختلف السيناريوهات بما يضمن التعامل الفاعل مع التحديات دون أي تأثير على كفاءة الأداء المؤسسي.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات ذات الصلة بما يرفع من كفاءة الأداء ويعزز من تكامل الأدوار في منظومة عمل متكاملة ترتكز على سرعة الاستجابة ودقة المتابعة وتوحيد الجهود المؤسسية.

كما أكد وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن الكوادر الوطنية تمثل الركيزة الأساسية في منظومة العمل داخل (النفط) حيث تواصل أداءها بكفاءة عالية مستندة إلى خبرات تراكمية ومهنية متقدمة ما يعكس مستوى التأهيل الذي يتمتع به العنصر الوطني وقدرته على إدارة الملفات الحيوية بكفاءة وثقة في مختلف الظروف.

وأفاد بأن (النفط) تواصل عملها تحت توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبإشراف ومتابعة مباشرة من وزير النفط طارق الرومي.