الجمارك: تكثيف الجهود لتحقيق أعلى درجات الانسيابية ودعم منظومة الرقابة الجمركية

رئيس الإدارة العامة للجمارك الكويتية يوسف النويف خلال اجتماع طارئ عقده مع قيادات الإدارة

أكد رئيس الإدارة العامة للجمارك الكويتية يوسف النويف اليوم الجمعة أهمية تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بما يسهم في تحقيق أعلى درجات الانسيابية في حركة الدخول والخروج عبر المنافذ الجمركية وكذلك دعم منظومة الرقابة الجمركية.

جاء ذلك في بيان صادر عن (الجمارك) عقب اجتماع طارئ عقده النويف مع قيادات (الإدارة) لمتابعة سير العمل والاطلاع على أبرز المستجدات في المنافذ الجمركية.

وبحسب البيان ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه العمل الميداني في المرحلة الراهنة والجهود المبذولة لضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية علاوة على بحث سبل تطوير الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

ووفق البيان شدد رئيس الإدارة العامة للجمارك يوسف النويف على ضرورة الجاهزية التامة للتعامل مع مختلف الظروف ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بما يواكب متطلبات المرحلة ويحقق الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للجمارك.

وجاء الاجتماع وفقا لما أورده البيان في ظل المتغيرات الراهنة وحرصا على تعزيز كفاءة العمل الجمركي ورفع مستوى الجاهزية.

كما جاء ضمن سلسلة لقاءات تنسيقية تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير بيئة العمل الجمركي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة.