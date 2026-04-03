النائب الأول ووزير الداخلية يزور عددا من مصابي الوزارة جراء العدوان الإيراني الآثم ويشيد بتضحياتهم

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح

قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم الجمعة بزيارة إلى عدد من منتسبي الوزارة الذين تعرضوا للإصابة جراء العدوان الإيراني الآثم وأثناء تأديتهم واجبهم الوطني في مواقع المسؤولية وذلك للاطلاع على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية نقل الشيخ فهد اليوسف إلى المصابين تحيات وتقدير القيادة السياسية واعتزازها بما قدموه من تضحيات وطنية مشرفة سائلا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

ووفق البيان اطلع الشيخ فهد اليوسف خلال الزيارة على حالة المصابين الصحية ومستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم موجها بتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة ومتابعة حالتهم حتى تماثلهم للشفاء التام.

وأشاد الشيخ فهد اليوسف بحسب البيان “بما أبدوه من شجاعة وثبات وإخلاص في أداء الواجب” مؤكدا أن “ما قاموا به يجسد معاني الفداء والانتماء ويعكس الروح الراسخة التي يتميز بها رجال الأمن في مختلف مواقع العطاء”.

وأكد الشيخ فهد اليوسف وفقا لما أورده البيان أن “هذه التضحيات محل فخر واعتزاز وتشكل مصدر إلهام لكل من يحمل شرف خدمة الوطن وتترجم حقيقة الانتماء الصادق والولاء الثابت لدولة الكويت وقيادتها” مشددا على أن “أمن الكويت سيظل أولوية لا تقبل التهاون وأن رجالها ماضون بعزيمة راسخة في حماية الوطن وصون استقراره”.

وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن “ما تنعم به البلاد من أمن هو ثمرة تلاحم القيادة مع شعبها ويقظة رجالها المخلصين” سائلا المولى أن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن ورفعته وأن يحفظ دولة الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي من كل مكروه وأن يديم عليها نعم الأمن والأمان والاستقرار.

وبحسب البيان جاءت زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى المصابين من منتسبي وزارة الداخلية في إطار المتابعة الميدانية وحرص القيادة الأمنية على الوقوف إلى جانب أبنائها من منتسبي الوزارة.