سفير الكويت في روما يبحث مع وزير الدفاع الإيطالي الهجمات الإيرانية السافرة على دول الخليج

سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو

بحث سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية ناصر القحطاني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والهجمات الإيرانية السافرة وغير المبرره على دول الخليج وانعكاساتها على أمن المنطقة والاستقرار الدولي وتهديد أمن الملاحه وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.

وذكرت سفارة دولة الكويت لدى روما في بيان لها اليوم الجمعة أن ذلك جاء خلال لقاء السفير القحطاني مع الوزير الإيطالي بالعاصمة (روما).

وأشاد السفير القحطاني خلال اللقاء بموقف إيطاليا الذي أدان واستنكر العدوان الإيراني على دولة الكويت ودول الخليج العربي والمساهمة الإيطالية الفعالة في تعزيز منظومة الدفاع الجوي لدول المجلس في مواجهة الهجمات الإيرانية مستذكرا الموقف الإيطالي النبيل خلال مشاركتها في حرب تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1991.

كما أكد القحطاني أن هذا العدوان يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي بما فيه القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ويشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها.

من جانبه أشاد وزير الدفاع الإيطالي بعمق العلاقات الكويتية – الإيطالية معربا عن تضامنه مع دولة الكويت ودول المجلس جراء الاعتداءات الإيرانية التي تم إدانتها واستنكارها من قبل إيطاليا مؤكدا على أهمية حرية الملاحة البحرية في مضيق (هرمز) وتجنب التصعيد الذي من شأنه تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.